Traurige Dialektik

Der Weg zur Anerkennung der Juden in Luxemburg war ein langer, schwieriger Prozess. Die Historikerin Renée Wagener analysiert in ihrem Buch „Emanzipation und Antisemitismus“ die Geschichte der jüdischen Minderheit hierzulande vom 19. Jahrhundert bis heute.

Der Ort der Buchvorstellung im Oktober hatte Symbolcharakter. Schließlich diente die Villa Pauly am hauptstädtischen Boulevard de la Pétrusse während der deutschen Besatzungszeit der Gestapo als Hauptquartier. Beim Einmarsch der Wehrmacht am 10. Mai 1940 belief sich die Zahl der Juden im Großherzogtum auf etwa 3.900. Im Mai 1940 wurden mehr als 1.500 nach Frankreich evakuiert oder konnten dorthin fliehen; im September 1940 wurden die Juden aufgefordert, das Land zu verlassen; Mitte Oktober 1941 stoppten die Nazis die Auswanderung; die noch Verbliebenen wurden in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Das gleiche Schicksal ereilte auch viele von jenen, die nach Frankreich und Belgien geflüchtet waren. Insgesamt fielen rund 1.400 Menschen aus Luxemburg der Judenverfolgung zum Opfer und kamen auf grausame Weise ums Leben. Die Zahl derer hingegen, die von Luxemburgern von den Nazis versteckt wurden, war nach den Worten von Renée Wagener überschaubar.

