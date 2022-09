Unterhaltung mit Botschaft

In Lasauvage und Differdingen tanzen bald wieder die Puppen. Das Marionetten-Festival des „Poppespënnchen” ist nach fünf Jahren Pause am kommenden Wochenende wieder am Start. Dieses Mal im Fokus: europäische Legenden von früher bis heute und „La Sauvage“. Ein Bericht in revue 37.

Text: Cheryl Cadamuro

Fotos: Poppespënnchen asbl., Lindauer Marionettenoper