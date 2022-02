Die Corona-Krise hat eines eindeutig gezeigt: Telegram-Schwurbler, Facebook-Querdenker und demonstrierende besorgte Bürger sind die ungekrönten Könige, wenn es darum geht, Symbole zu verdrehen und sie für sich zu vereinnahmen. So wird zum Beispiel der Judenstern – auch scheinbar dank geschichtlicher Unberührtheit – im Zuge der Impfverweigerung missbraucht, Ärzte, die sich für die Impfung aussprechen, müssen sich den Vergleich mit dem Nazi-Arzt Josef Mengele bieten lassen und unlängst hat sich eine Person nicht entblödet, beim ewigen Feuer auf dem Kanonhügel (dem Monument der nationalen Solidarität und des Widerstandes), ein Bild des mittlerweile verstorbenen Nobelpreisträgers Luc Montagnier (der in Sachen Corona-Impfung mit äußerst umstrittenen Ansichten von sich reden machte) dort abzulegen.

Auch das Lied „Freiheit“ des deutschen Sängers Marius Müller-Westernhagen hatte in Schwurbel-Kreisen einen sehr hohen Stellenwert und wurde quasi als Kult-Hymne der Corona-Szene gefeiert, bis Westernhagen dieser Vereinnahmung seines Songs den Riegel endgültig vorschob, in dem er auf seiner Facebook-Seite ein Foto postete, auf dem er sich impfen lässt und es einfach mit dem Wort „Freiheit“ kommentierte. Natürlich, war der Aufschrei groß und einige glaubten, dass Westernhagen ihre Meinungsfreiheit torpediere und schließlich sei diese sowieso im Zuge der Pandemie in Gefahr.

Diese Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und Diskriminierung ist natürlich nicht immer einfach festzulegen.

Überhaupt wird das Wort Meinungsfreiheit momentan überstrapaziert. Zum Beispiel hat unlängst der ehemalige rechtsextreme Nationalbewegunggründer Pierre Peters vor seinem letzten Prozess auf Facebook moniert, er könne sich nicht mehr frei äußern und man würde versuchen, ihn mundtot zu machen. Dass Peters sich erneut vor Gericht verantworten muss, hat allerdings nicht mit der Einschränkung von Meinungsfreiheit zu tun, sondern mit der beständigen Überschreitung dieses Begriffes durch das Verbreiten von Hass-Tiraden gegen Politik und Migranten.

Die Frage, die sich nämlich stellt, ist die, was eigentlich Meinungsfreiheit ist. Freie Meinungsäußerung ist das Menschenrecht eigentlich alles sagen, schreiben, lesen und veröffentlichen zu können. Mit der Nuancierung, dass man andere Menschen nicht diskriminiert. Diese Grenze ist natürlich nicht immer einfach festzulegen und man kann sicherlich über die Grenze des Sagbaren diskutieren, allerdings existiert ein gesellschaftlicher Konsens darüber, dass Dinge, wie etwa Diskriminierung, Antisemitismus und Rassismus nicht mehr unter dem Label „freie Meinungsäußerung“ laufen. Das hat dann auch nichts mit Zensur zu tun, wie einige behaupten.

Dass Corona-Skeptiker, diese Grenze ständig neu ausloten – egal ob im Netz oder bei Demonstrationen – kann man vielleicht noch nachvollziehen, doch sobald Aussagen getätigt werden, welche mit demokratischen Grundlagen nicht mehr zu vereinen sind, kann man sich auflehnen – und das sollte

jeder tun.