Verpennt: Spirituelle Erfahrung

Spiele, welche einen vom ersten Augenblick an in ihren Bann ziehen und bis zum Schluss nicht nachlassen, gibt es einige. Aber kaum eines vereinnahmte mich so extrem wie „Ghost of Tsushima“.

Genre: Action Adventure, Studio: Sucker Punch, Publisher: Sony Interactive Entertainment,

Termin: erhältlich, Plattform: PS4, PS5, Preis: zirka 30 €, Altersempfehlung: 18+

Die Insel Tsushima im Jahr 1274. Die Mongolen wollen Japan erobern und mähen unsere Heimat förmlich nieder. Als Samurai Jin Sakai erleben wir eine bittere Niederlage gegen die Invasoren und müssen zusehen, wie unsere Streitkräfte niedergemetzelt werden und unser Onkel, Fürst Shimura, vom mongolischen Oberhaupt Khotun Khan verschleppt wird. Wie durch ein Wunder überleben wir die Schlacht, doch unser Scheitern hat unseren Willen nicht gebrochen. Die Heimat zu befreien und ihre Bewohner zu beschützen, dieser Drang wurde dadurch nur noch gestärkt. Und so ziehen wir in die Lande, um den Feinden die Stirn zu bieten, unser Volk zu retten und unseren Onkel aus den Händen Khotun Khans zu befreien. Denn mit seiner Hilfe können wir eine neue Armee auf die Beine stellen, Verbündete finden und die Aggressoren zurückschlagen. Bis dahin wird es für Jin ein langer, beschwerlicher, aber für den Spieler ein ungemein unterhaltsamer Weg.

Bereits im Sommer 2020 ist „Ghost of Tsushima“ (GoT) für die PS4 erschienen und hat für mächtig Furore gesorgt. Die Kritiker überschlugen sich förmlich mit Lobeshymnen, die Bewertungen in Magazinen und Webportalen stiegen gen Himmel, das Spiel heimste einen Preis nach dem anderen ein. Dass ein amerikanisches Entwicklerstudio ein dermaßen authentisches Machwerk mit japanisch-historischem Hintergrund bewerkstelligen konnte, verblüffte selbst unzählige Studios aus dem Land der aufgehenden Sonne. Dank der Unterstützung von Sony und Vorbildern wie Filme von Akira Kurosawa gelang ein Wahnsinnsprojekt, basierend auf reellen Begebenheiten.

Ein Jahr nach Release erschien eine erweiterte Version mit dem Beinamen „Director’s Cut“, mit dem Zusatzgebiet „Iki Island“ und einem Performance Upgrade für die PS5 im Gepäck. Ebendiese Version habe ich endlich nachgeholt und bedauere fast schon, dass ich das nicht schon eher getan habe. Von der ersten Sekunde an zog mich das Spiel in seinen Bann und transportierte mich in eine wundersame, traumhafte Welt, prall gefüllt mit Schönheit und Pracht, aber auch Gewalt und Finsternis. „GoT“ ist eine emotionale Berg- und Talfahrt, und eine technische Meisterleistung.

Open-World-Spiele neigen dazu, den Spieler zu erschlagen mit Möglichkeiten und Aufgaben. Gerne wird dadurch der Spielfluss zerstört oder der Hauptstrang der Geschichte zerstückelt. Nicht so bei „GoT“. Die Art, wie man ganz automatisch die Karte Stück für Stück aufdeckt, wie man durch die Missionen geführt wird, wie die Spielwelt aufgebaut ist und der Fortschritt im Spiel stets motivierend und belohnend bleibt, ist zur Perfektion gebracht. Als Vergleich kann man hier gerne „The Witcher 3: Wild Hunt“ nennen, bloß zeigt sich Sucker Punchs Werk noch etwas durchdachter, feiner abgestimmt. Mit dazu trägt auch das sehr ausgewogene Kampfsystem bei, von dem man einfach nie genug kriegen kann. Die Gegner agieren gewitzt und zeigen eine gut programmierte K.I., was für eine angenehme Herausforderung sorgt. Beißt man aber mal ins Gras, ist es immer einem eigenen Fehler verschuldet. Das spornt den Ehrgeiz, es besser zu machen, enorm an.

Die Vielfalt an Umgebungen, die Atmosphäre und Liebe fürs Detail sind einfach atemberaubend.

Neben dem Katana trägt unser Held Jin auch Bögen und Wurfwaffen bei sich. Sein Repertoire an Hilfsmitteln wächst über die Story hinweg an und erweitert die offensiven und taktischen Möglichkeiten des Spielers. Es ist einem übrigens selbst überlassen, ob man in feindliche Lager reinprescht und den offenen Kampf sucht, oder ob man lieber aus dem Hinterhalt die Gegner ausschaltet. Nur in einigen Hauptmissionen wird dies vorgegeben. Von Zeit zu Zeit stehen einem auch Verbündete zur Seite, allgemein sind wir aber ein Einzelgänger. Durch die gewaltige Welt bewegen wir uns zu Fuß oder hoch zu Ross. Haben wir Orte einmal entdeckt und betreten, können wir diese auch per Schnellreise besuchen. Sehr angenehm hierbei: Das Spiel hat keinerlei Ladezeiten auf der PS5. Neben den Hauptmissionen gibt es viele Nebenaufgaben zu entdecken, welche einem meistens auch wertvolle Belohnungen einbringen und oft zusätzliche Infos zur Spielwelt verschaffen.

Die Brutalität und Kaltblütigkeit, mit denen die Mongolen das japanische Volk terrorisieren, ist schonungslos dargestellt. Im Kontrast dazu steht die visuelle Umsetzung der Insel, die in dieser qualitativen Pracht ihresgleichen sucht. Oft schwärme ich über gelungene Grafiken bei Videospielen, doch „GoT“ stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Die Vielfalt an Umgebungen, die Atmosphäre und Liebe fürs Detail sind einfach atemberaubend. Spaziergänge durch die Landschaften, kurzes Verweilen an ganz besonderen Stellen, das Lauschen der Umgebungsgeräusche und das Aufdecken der Landkarte erreichen meditative Züge. Die japanische Kultur und das Leben der Samurai wurden extrem plausibel ins Spiel eingebunden. Haikus verfassen, in heißen Quellen badend über das Leben sinnieren, Schreine besuchen und Götter ehren, all das ist Teil des Gameplays, aber auch Teil dieser Welt. Und es trägt im Kontrast zu den harten Konflikten zur in sich gekehrten, sehr spirituellen Seite des Spiels bei. Daraus resultiert eine ganz natürliche, ausgewogene Abwechslung an Elementen, die allesamt sowohl sinnvoll als auch unterhaltsam sind. Genial.

Lobenswert ist auch die Story des Abenteuers und ganz besonders die Inszenierung.

Damit Jin seinen Aufgaben gewachsen ist, wächst er in seinen Fähigkeiten. So erlernt er neue Angriffsformen, kann diese aufwerten, findet Amulette, welche Attribut-Boni bringen, und kann seine Rüstungen und Waffen verbessern. Hierfür bedarf es natürlich Erfahrungspunkten und in der Welt verstreute Ressourcen. Auch hier hat Sucker Punch gute Arbeit geleistet und bietet einem mehrere Möglichkeiten, sich seinen Charakter auszubauen. Lobenswert ist auch die Story des Abenteuers und ganz besonders die Inszenierung. Hier erkennt man ganz klar die Inspiration der Entwickler an klassischen japanischen Samurai-Filmen. Neben der tollen englischen Synchronisation gibt es eine hervorragende japanische Tonspur, welche ich wärmstens empfehle. Sie trägt ungemein zum Setting und der Atmosphäre des Spiels bei, natürlich muss man dann auch die Untertitel einschalten. Passend dazu gibt es einen erlesenen Soundtrack, der das Gesamtpaket perfekt abrundet.

„Ghost of Tsushima“ ist für die Genießer unter den Gamern. Momente aufsaugen und die virtuellen Gefühle der Charaktere selbst empfinden, sich Zeit nehmen für rituelle und meditative Bräuche aber auch hart und unnachgiebig kämpfen und mit eiserner Disziplin die Feinde vertreiben. Wer sich darauf einlassen kann, erlebt mit diesem Spiel ein unvergessliches Abenteuer. Die unverblümte Gewaltdarstellung erlaubt allerdings nur eine Altersfreigabe ab 18 Jahren. Wer dem Setting und dem Genre nur halbwegs etwas abgewinnen kann, sollte diesem Meisterwerk unbedingt eine Chance geben.

Text: Daniel Paulus