Vom Paradies zur Bühne

Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ gehört zu den meistinszenierten Theaterstücken. Die Regisseurin Myriam Muller hat daraus „Songes d’une nuit…“ gemacht, ein Fest der Fantasie in postpandemischer Zeit.

Am Anfang war der Traum. Zumindest im Theater. Auch wenn dieses immer wieder gesellschaftliche und politische Fragen aufgreift und das reale Leben auf den Brettern, die die Welt bedeuten, gezeigt wird. Im Laufe der langen Diskussionen über die Situation des Theaters in der Zeit der Pandemie sagte Shermin Langhoff, Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin, noch nie sei das Theater so sehr Spiegel der Gesellschaft gewesen wie jetzt, ohne dass es spiele. Doch will es das überhaupt sein?

Langhoff meinte zwar die Not der Bühnenschaffenden, in einem Lockdown zu stecken. Die Wirklichkeit abzubilden, gehört jedoch nicht unbedingt zu den vorrangigen Zielen des Theaters. Auch wenn es anspruchsvollen Regisseuren gelingt, politische und gesellschaftliche Themen auf die Bühne zu bringen. Zurzeit geht es vielen Theatern vor allem darum, wieder das Publikum in ihre Zuschauerräume zu bringen. Die Coronakrise bedeutete einen Einschnitt, von dem sich europaweit viele Häuser bis heute nicht erholt haben.

Text: Stefan Kunzmann

Fotos: Bohumil Kostohryz