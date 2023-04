Von der Poesie zum Konkreten

In Pauline Peyrades „À la carabine“ trifft eine junge Frau auf ihren einstigen Vergewaltiger. Fábio Godinho inszeniert das prämierte Stück am Théâtre du Centaure. Mit revue hat der Regisseur und Schauspieler über seine Arbeit gesprochen.

Herr Godinho, die enge Wendeltreppe, die zum Theater führt, direkt an den Rand der Bühne, welche Rolle spielt dieser enge Raum, der eine gewisse Intimität ausstrahlt, für ein Stück wie dieses?

Für das Publikum wirkt es etwas verstörend. Die Zuschauer sind direkte Zeugen der Geschichte. Es gibt keine große Distanz. Man fühlt sich irgendwie ausgesetzt.

In dem Stück geht es um eine Vergewaltigung.

Es herrscht eine beklemmende Atmosphäre. Mit dem Licht haben wir das verstärkt und den Raum weiter verengt. Er wird ganz klein, konzentriert sich nur auf die beiden Darsteller. Das Stück spielt in zwei verschiedenen Zeiten, die Handlung stammt aus einem „fait divers“. Die erste Zeitebene ist die der Vergewaltigung: Das Mädchen ist elf, bei uns aber eher 15 oder 16 Jahre alt, der Täter 22. Die Handlung spielt auf einer Kirmes. Das Mädchen ist an einem Schießstand und will ein Plüschtier schießen, da kommt der beste Freund ihres Bruders. Er vergewaltigt sie. Doch der Täter behauptet, sie habe eingewilligt. Die andere Zeitebene spielt zehn Jahre später.

Wie kamen es dazu, dass dieses Stück ausgewählt wurde?

Mit Myriam Muller (Leiterin des Theaters; Anm. d. Red.) suchten wir ein Projekt mit Jugendlichen bzw. für Jugendliche. Die Autorin war kurz zuvor mit Preisen ausgezeichnet worden. Dazu suchten wir zwei Schauspieler, die noch jugendlich sind. So fanden wir zwei Nachwuchsschauspieler. Amal Chtati besucht selbst noch die Schule, Simon Horváth die Schauspielschule.

Sie sagten, sie verstärkten die Beklemmung durch den Einsatz des Lichts. Das erinnert mich an das Kino der 20er Jahre, wie bei einer sogenannten Irisblende.

Auch die Musik ist kinematographisch. Die Musik spielt eine sehr große Rolle. Allerdings wird sie nur in der zweiten Phase eingesetzt, wenn die beiden Personen einander wieder begegnen.

„Die Musik ist wie ein dritter Schauspieler. “

Die Musik hat für Sie immer eine große Rolle gespielt. Wollten Sie nicht einmal sogar Musiker werden?

Am Anfang machte ich viel Unterschiedliches, unter anderem Musik, Fotografie, Performance und Schauspielen. Ich bin in Echternach aufgewachsen. Als Teenager spielte ich Gitarre und am Lycée des Arts et Métiers erlernte ich Grafik. All diese Praktiken kann ich im Theater gut miteinbeziehen. Für mich ist es wichtig, dass es rhythmisch gut klappt. Die Musik ist wie ein dritter Schauspieler. Ich träume davon, einmal ein ganzes Orchester auf der Bühne zu haben. Rhythmus spielt allgemein in meiner Arbeit eine große Rolle. Die Gefahr besteht allerdings bei einer Inszenierung häufig darin, zu viel Musik zu haben. Bei „Sales gosses“ hatte ich sogar einen Musiker auf der Bühne. Ich hatte lange Zeit ein Problem damit, dass man Musik nur abspielte. Mit Nigji Sanges habe ich bereits mehrmals zusammengearbeitet. Auf der Bühne werden übrigens 40 Helium-Ballons angebracht.

„Sales Gosses“ von Mihaela Michailov ging auch auf eine wahre Begebenheit zurück. In dem Stück fesselt eine Lehrerin eine Schülerin. War die Inszenierung für Sie der Durchbruch?

Ja, und zugleich meine erste Inszenierung, bei der ich nicht selbst auf der Bühne stand. Beides zu tun, das Schauspielen und das Regieführen, ist schwierig, man ist nicht richtig auf der Bühne und nicht richtig Regisseur. Es sind zwar zwei verschiedene Arten zu arbeiten, aber ich finde, ein Regisseur sollte zumindest einmal selbst gespielt haben. Denn ein Schauspieler ist verletzlich und fragil auf der Bühne. Er lässt sich vom Regisseur leiten. Wenn ein Regisseur ihn nicht versteht, ist das ein Nachteil. In der Tat war „Sales Gosses“ für mich ein Durchbruch, ein Erfolg, wir gingen damit ein Jahr lang auf Tournee und wurden zum Theaterfestival von Avignon eingeladen. Ich hatte nicht gedacht, dass die Inszenierung so ein langes Leben haben würde. Damals kam ich zu der Überzeugung, dass die Regie eine große Freiheit für mich bedeutet.

Sie waren bereits 2009/10 zum Theaterfestival von Avignon eingeladen, damals mit „Le privilège des chemins“ von Fernando Pessoa. Welche Bedeutung hatte es für Sie, etwas über den großen portugiesischen Dichter zu machen?

Das war 2009 gleich nach der Schauspielschule in Paris. Als ich dort angekommen war, hatte ich festgestellt, dass ich sehr nahe an der portugiesischen Kultur war. Das Pessoa-Stück war demnach für mich wie eine Suche nach meinen eigenen Wurzeln. Allerdings inszenierte ich damals völlig anders als heute. Heute würde ich gerne wieder Pessoa inszenieren, doch es ist sehr schwierig, Pessoas Poesie auf die Bühne zu übertragen.

Was fasziniert Sie an ihm?

Pessoa hat etwas Universelles. Ich bin außerdem begeistert von Leuten, die aus dem Nichts Schriftsteller werden. Wie zum Beispiel auch Jack London.

Wie war das bei Ihnen und ihrem älteren Bruder Marco Godinho, der ein bildender Künstler ist und übrigens mehrere Bühnenbilder für Sie entworfen hat?

Wir kommen beide aus einer Familie, die nichts mit Kunst zu tun hatte. Doch wir hatten keine Schwierigkeiten damit, unsere Eltern legten uns keine Steine in den Weg. Als ich an einem Abend sagte, dass ich in Paris Schauspiel studieren wollte, akzeptierten sie das. Marco hat ebenso früh angefangen. Auch er hatte keine Probleme damit. Meine Eltern kommen ins Theater und schauen sich meine Arbeit an.

„Ich bin begeistert von Leuten, die aus dem Nichts Schriftsteller werden.“

Sie inszenieren fast zeitgleich „En quête“ im Echternacher Trifolion, das am 24. Mai Premiere hat. Darin geht es um das Thema Migration. Der mehrsprachige Text stammt von Ihnen selbst.

Ich traf dafür Migranten verschiedener Generationen und Nationalitäten, die in Dialog miteinander treten. Es ist ein dokumentarisches Stück und spielt zwischen Fiktion und Realität. Ich wollte diesen Menschen eine Stimme geben, schließlich hat jeder von uns mit Migration zu tun, selbst wenn er nicht selbst Einwanderer ist, so zumindest als Kollege oder Nachbar.

Sie begannen mit eher poetischen und wenden sich nun konkreteren Stücken zu. Wo war „Des voix sourdes“ von Bernard-Marie Koltès (2016) in dieser Entwicklung angesiedelt?

Koltès war zwischen dem Poetischen und dem Konkreten. Jetzt inszeniere ich in der Tat konkretere Stücke. Ich habe festgestellt, dass die Zuschauer mehr konkretes Theater brauchen. Das Theater hat sich in den letzten Jahren stark verändert, auch an den Schauspielschulen, heute ist man mehr und mehr ein „acteur-créateur“, also ein Schauspieler, der selbst mitgestaltet. Außerdem orientiert sich das Theater zunehmend am Dokumentarischen, die politische und gesellschaftliche Realität nimmt ihren Einfluss: Arabischer Frühling, Covid, Krieg, usw.

Auch in „Die Laborantin“ von Ella Road, einer Koproduktion mit dem Staatstheater Mainz, geht es um ein gesellschaftlich hoch brisantes Thema, um Bluttests, die über Erbkrankheiten und Gendefekte Auskunft geben und über die Zukunft eines Menschen entscheiden.

Ja, die Zuschauer wollen Stücke wie dieses sehen. Die Erwartungshaltung hat sich verändert. Wir spielten es fünf Mal hier in Luxemburg und gingen dann nach Mainz. Jetzt ist es dort im Repertoire und immer ausverkauft. In der nächsten Saison wird es wieder aufgenommen.

Werden Sie also auch weiter Stücke über aktuelle gesellschaftliche Fragen inszenieren?

Ja, aber in einer meiner nächsten Inszenierungen würde ich stärker von einem Film ausgehen.

Interview: Stefan Kunzmann, Fotos: Anouk Flesch

Das Stück

Für „À la carabine“ erhielt die französische Autorin Pauline Peyrade 2021 den Grand Prix de la littérature dramatique und 2022 den Prix Godot. Fábio Godinho inszeniert es für das Théâtre du Centaure, und Marco Godinho zeichnet das Bühnenbild und die Kostüme, die Musik stammt von Nigji Sanges. Licht Antoine Colla. Die Vorstellungen finden an folgenden Tagen statt: 25. und 26. April, 3., 4., 5., 6., 7. Mai sowie am 10., 11., 12., 13. und 14. Mai. Beginn ist an Donnerstagen und Sonntagen um 18 Uhr 30, an den anderen Tagen jeweils um 20 Uhr. Anlässlich der Vorstellung am 4. Mai gibt es ein Rundtischgespräch zu dem Thema, geleitet von Josée Zeimes mit dem Psychiater Paul Rauchs, der Psychologin Marijke Van Reeth (Planning familial) und den Beteiligten der Inszenierung.