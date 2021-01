Von Mensch zu Mensch

Sie haben ein offenes Ohr für alle, die jemandem zum Reden brauchen: die Ehrenamtlichen von SOS Détresse. Zwei von ihnen geben Einblick in ihre Arbeit.

Zuhören. Das beherrschen Bernd* und Marie*. Das müssen sie auch, denn die beiden sind Mitarbeiter bei SOS Détresse. Sie sind für Menschen da, die jemanden zum Reden brauchen. Am Telefon. Ehrenamtlich. Zum Schutz aller Betroffenen wird Vertraulichkeit großgeschrieben, Anonymität auch. Deswegen bleiben die Namen der Mitarbeiter geheim und deswegen findet das Treffen mit den beiden an einem neutralen Ort statt.

Bernd und Marie* haben dort auch ihre Ausbildungen gemacht. Anderthalb Jahre lang haben die beiden gelernt, wie sie mit den Sorgen von Fremden umgehen können. Partnerschaftsprobleme, Depressionen, Suizidgedanken, das sind nur ein paar der Themen, auf die Freiwillige wie sie vorbereitet werden.

Zehn Jahre ist das bei Marie her, bei Bernd sind es drei. Zwei alte Hasen, kann man wohl sagen, die schon von allem gehört haben. Doch dann kam Corona. Und die Angst vor dem Virus befiel zunächst auch sie. „Am Anfang wusste ja niemand, was es damit auf sich hat. Deswegen habe ich mich am Anfang der Pandemie vom Ehrenamt zurückgezogen, hatte Angst mich zu infizieren“, erzählt Marie. Doch das habe sie frustriert, denn ihr war klar, dass gerade in einer solchen Situation Ansprechpartner gebraucht werden. Bald entschied sie sich, die Tätigkeit wieder aufzunehmen und wieder da zu sein. Für all die, die noch weniger gut mit der Situation umgehen könnten. Sie befürchtete, dass es wohl viele sein werden. Bernd stimmt ihr nickend zu.

Sie sollten Recht behalten. Die Anrufe bei SOS Détresse sind im ersten Lockdown in die Höhe geschnellt, zeitweise um 50 Prozent. Im November und Dezember hat es mehr Hilfsgesuche gegeben als in denselben Monaten im Jahr zuvor. Mangel an zwischenmenschlichem Kontakt, Existenz- und Zukunftsängste: Wenn das Telefon klingelt, drehen sich die Gespräche immer häufiger um die Folgen, die die Bekämpfung des Virus mit sich bringt. Angst und Einsamkeit gehen um. Tendenz steigend.

Das beschäftigt die beiden Mitarbeiter, das ist ihnen trotz Masken und gebührendem Abstand anzusehen. „Die Pandemie nimmt so viel Raum ein, es betrifft ja einfach jeden”, sagt Marie nachdenklich. Zum einen seien da jene, die bereits vor der Pandemie mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten und die nun durch die Restriktionen verstärkt würden, und dann gäbe es auch die, die erst seit den Lockdowns mit diversen Ängsten zu kämpfen hätten. Die Tendenz, an Depressionen zu erkranken, so die Einschätzung der beiden, nehme zu. Eine verheerende Situation auch für die, die vielleicht gerade dabei waren, eine solche zu überwinden. Einfach, weil die Schritte nach draußen, ins Leben, die für an Depressionen Erkrankte notwendig sind, derzeit quasi unterbunden sind.

Hinzu kommt eine weitere Entwicklung: „Viele Anrufer sind überfordert mit der Vielzahl an gegensätzlichen Informationen, die Tag für Tag über sie hereinprasseln”, erzählt Marie. Bernd gibt ein Beispiel: „Manche trauen sich nicht einmal mehr, spazieren zu gehen, weil sie irgendwo gelesen haben, dass das Virus sich auch in der Luft befinde”. Dabei zählen solche Unternehmungen zu den Aktivitäten, die die Mitarbeiter von SOS Détresse den Anrufern empfehlen. Damit sie wenigstens ein bisschen rauskommen und auf andere Gedanken kommen. Mittlerweile müssen die Ehrenamtlichen aber immer öfter auch Informationen zum Virus geben. Dazu können sie auf ein Dossier zurückgreifen, das von den Verantwortlichen von SOS Détresse auf dem neusten Stand gehalten wird.

Solche Unterlagen gibt es auch zu weiteren Themenbereichen, Partnerschaftsproblemen etwa oder Suizidgedanken. „Diese Probleme waren für viele Menschen gar nicht fassbar. Nun, durch das Virus, ändert sich das. Und so bekommen auch wir mehr Anrufe”, versucht Bernd zu erklären.

Warum manche lieber zum Hörer greifen und mit einem Fremden ihre Probleme besprechen, sei auf unterschiedliche Aspekte zurückzuführen. Da sind die einen, die sich einfach mal den Frust von der Seele reden wollen. Dann gibt es auch die, die niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können. Die derzeitige Situation gäbe Anlass zur Sorge, meint Bernd: „Die Unterschiede in der Gesellschaft verstärken sich zunehmend. Alleinstehende mit weniger Einkommen und einer kleinen Wohnung haben jetzt mehr zu kämpfen als jene, die gut verdienen, ein Haus und somit Raum für sich haben”, versucht er zu erklären. Und Marie fügt hinzu: „Viele ältere Anrufer haben zudem das Gefühl, dass ihnen die letzten Monate und Jahre genommen werden. Die Freiheiten einer Rente zu genießen, etwa mit Reisen, das geht ja derzeit kaum.”

Hoffnung auf eine baldige Besserung, das ist es, was sie an die Anrufer weiterzugeben versuchen. Es ist manchmal auch das Einzige, was ihnen bleibt. Da sind Bernd und Marie sich einig. „Viele Hilfesuchende fragen nach konkreten Ratschlägen, aber die können wir nicht geben, dazu kennen wir die jeweilige Situation nicht gut genug. Wir hören vor allem zu”, so Marie.

Sie selbst weiß nur zu gut, wie wichtig Zuhören sein kann. Vor langer Zeit habe sie einen schweren Schicksalsschlag erlebt und durch die Unterstützung einer Vereinigung wieder Fuß im Leben gefasst. Damals hatte sie sich geschworen, das irgendwann zurückzugeben. Genauso gut erinnert sie sich auch an ihren ersten Einsatz. Es war kurz vor Weihnachten, als sie das Telefon abhob – und mit einer Situation konfrontiert wurde, die eher selten vorkommt und auch geübte Mitarbeiter auf die Probe stellen kann. Ins Detail geht sie nicht, die Verschwiegenheit hat sich eingebrannt. Genau wie bei Bernd. Auch er hat das allererste Gespräch noch gut im Gedächtnis, auch bei ihm war es eine eher extreme Situation, die nicht alle Tage eintritt.

Vorbereiten auf die Schicht, das machen die beiden nicht. Oder besser gesagt, nicht mehr. „Im ersten Jahr habe ich mich auf jede einzelne Schicht vorbereitet. Und jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, war ich furchtbar nervös”, erzählt Marie lachend. Mittlerweile habe sich das aber gelegt, das bringe die Erfahrung mit sich, meint sie. Ein kleines Ritual hilft hingegen Bernd: „Auf meinem Hinweg zur Schicht höre ich klassische Musik. Das hilft mir dabei, so entspannt wie nur möglich anzukommen.” Das sei wichtig, um die jeweils vierstündigen Schichten bestmöglich anzugehen.

Kein Einsatz ähnelt dem anderen, die Vorgehensweise hingegen schon. „Zunächst einmal versuche ich, mir ein Bild von der Situation zu machen, dazu lasse ich den Anrufer einfach mal erzählen, der Rest ergibt sich dann oft ganz von selbst. Dann versuche ich, gemeinsam mit demjenigen nach potentiellen Lösungswegen zu suchen“, so Marie. Und Bernd fügt hinzu: „Es hängt aber auch immer davon ab, was der Anrufer will. Es gibt auch welche, die sagen, dass sie nur reden und nicht unterbrochen werden möchten.“

Manches von dem Gehörten lässt einen nicht los, manches beschäftigt einen länger. Sie haben zwar in der Ausbildung gelernt, wie man sich mental fit hält, können spezielle Kurse besuchen, sich mit den anderen Mitarbeitern austauschen und sich jederzeit an das Psychologen-Team der Vereinigung wenden, aber dennoch: „Man muss mit dem Frust leben, die Probleme nicht lösen zu können. So gerne wir das auch möchten, wir sind leider keine Zauberer”, sagt Bernd.Und wird demütig: „Ich bin dankbarer geworden für das, was ich habe. Ich bin von so vielen schlimmen Erlebnissen verschont geblieben. Das ist mir durch diese Tätigkeit erst richtig bewusst geworden”. Auch Marie ist sich sicher, diese Arbeit verändert einen: „Ich bin viel toleranter geworden und blicke mit Respekt auf jeden einzelnen Anrufer.”

Für ihre Zeit, die sie geben, bekommen sie zwar kein Gehalt, aber etwas mindestens ebenso Wertvolles: „Viele melden sich nach den Gesprächen noch einmal, um Danke zu sagen.“ Eine Kleinigkeit zwar, die den beiden aber große Freude bereitet. Wie lange sie das noch machen können und wollen, wie die kommenden Schichten ablaufen werden, wie es mit Corona weitergeht und ob die Mitarbeiter von SOS Détresse die steigenden Anrufzahlen gestemmt bekommen, das wissen sie nicht. Eines ist aber klar: „Mir lauschteren no”, das Motto von SOS Détresse, die beiden haben es verinnerlicht.

Text: Cheryl Cadamuro Fotos: Philippe Reuter

*Namen von der Redaktion geändert