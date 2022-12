Was bleibt von Esch2022?

Wenn am Donnerstagabend in Esch-Belval und Villerupt dem Titel der Kulturhauptstadt Europas Adieu gesagt und dabei kräftig gefeiert wird, liegen zehn Monate kulturelle Groß- und Kleinereignisse zurück. Die Organisatoren zeigen sich begeistert, doch es mangelt auch nicht an Kritik.

„Rewind-Play-Forward“. So lautet der Titel der morgigen Veranstaltung, mit dem sich Esch und die angeschlossenen Gemeinden im Süden und im französischen Nachbarland vom Kulturjahr verabschieden. Ähnlich wie bei der Eröffnungsfeier im Februar sollen Tausende Menschen gemeinsam feiern. Erst in der Rockhal, anschließend im L’Arche in Villerupt. Es soll ein aufregender Abend werden, an dem „die Klänge und Farben von Esch2022“ wieder aufleben sollen, Performances gezeigt werden und „das Erbe von Esch2022“ weitergegeben wird, wie es in der Ankündigung heißt. Deshalb der Titel: Rewind, Play, Forward. Zurückspulen, Spielen, Vorspulen – wie auf einem alten Kassettenrekorder.

Eine Schwäche für englische Titel hatte Esch2022 von Beginn an. „Remix“ lautete das übergeordnete Motto, worunter man sich vieles und nichts vorstellen kann und sicherlich viele Menschen ratlos zurückließ. Den Vorwurf der Abgehobenheit musste sich das Team um Generaldirektorin Nancy Braun öfter gefallen lassen. Dabei hatte sie das Steuer in voller Fahrt übernehmen müssen, nachdem die zuvor Verantwortlichen Janina Strötgen und Andreas Wagner von der neuen CSV-Mehrheit im Gemeinderat nach einigem Hin und Her 2018 abgesetzt worden waren. Den beiden fehlte zwar die berufliche Erfahrung – sie war Kulturjournalistin, er Theaterdramaturg – aber immerhin waren sie mit Esch und seiner Künstlerszene vertraut. Als Nancy Braun ihren Job übernahm, gab sie unumwunden zu, dass sie den Süden des Landes eigentlich gar nicht kannte.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Heike Bucher, Fotos: Julien Garroy, Tania Feller,

Fabrizio Pizzolante (alle Editpress), Philippe Reuter (revue-Archiv)