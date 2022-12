Weihnachtszauber in Paris

Trotz Energiekrise bietet die französische Hauptstadt auch dieses Jahr wieder festliche Beleuchtungen, tolle Weihnachtsmärkte und magische Augenblicke für Groß und Klein, denn Paris ist und bleibt die Stadt der Lichter… und der Liebe.

Was kann man während der Weihnachtsferien in Paris unternehmen? Diese Frage stellt sich überhaupt nicht. Trotzdem möchte man der Touristenmasse ein bisschen entkommen. Jedes Jahr schauen Hunderte Schaulustige begeistert zu, wenn entlang der Champs-Elysées bis hin zum Arc de Triomphe die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst wird. Dieses Jahr nicht in Rot, sondern, und das ist nicht erfunden, in „Champagnergold“. Laut dem Pariser Rathaus leuchten die kleinen LED-Lampen allerdings ein bisschen weniger hell als die Jahre zuvor. Der Energiekrise wegen. Ist ja klar. Unzählige träumen davon, doch es gibt in Paris Orte, die viel einladender sind als die bekannteste Avenue der Welt. Eins sollten Sie vielleicht noch wissen: Paris ist nicht, wie seine Rivalin Straßburg, für seine bezaubernden Weihnachtsmärkte bekannt. Trotzdem gibt es einige Standorte, die einen Besuch wert sind.

…

Text: Jérôme Beck

Fotos: Office du Tourisme et des Congrès de Paris: Daniel Thierry(2), Cédric Helsy und Sarah Sergent, Sylvain Bachelot, Emiliefranzo

Mehr Informationen:

Office du Tourisme et des Congrés de Paris

www.parisinfo.com

Edwart Chocolatier

17, rue Vieille du Temple

75004 Paris

Internet: edwart.fr

Chalet Savoyard

58, rue de Charonne

75011 Paris

Internet: www.chalet-savoyard.fr