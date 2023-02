Weltenwandlerin

Hana Sofia Lopes ist sowohl im Theater als auch im Film und Fernsehen zu Hause. In Kürze ist die Schauspielerin aus Luxemburg mit portugiesischen Wurzeln wieder hierzulande auf der Bühne zu sehen.

Es war einmal ein Koffer… Die Geschichte klingt banal, in Zeiten der sozialen Medien kann jedoch aus ihr schnell ein modernes Märchen werden – und vielleicht der Beginn einer Freundschaft: Als Hana Sofia Lopes im November vergangenen Jahres auf dem Weg zu Dreharbeiten in Kanada war, erfuhr sie bei ihrem Zwischenstopp am New Yorker Flughafen, dass ihr Koffer nicht angekommen sei. „Ich war genervt, entsetzt, dann wütend“, erzählt die Schauspielerin, die nach ein paar Tagen nach Montreal weiterreisen sollte. „Außer meinem Handgepäck und das, was ich am Körper trug, hatte ich nichts bei mir.“

Dabei war sie in Montreal zu einem Empfang anlässlich des Festivals des französischsprachigen Films eingeladen, mit zahlreichen Celebritys und Politikern – unter anderem Premierminister Xavier Bettel. Zum Glück lernte sie, in der kanadischen Metropole angekommen, am Flughafen die Airport-Angestellte Azalia Claudine Becerril Angulo kennen, eine Makeup-Artistin aus Montreal, die ihr aus der Patsche half und sie für das Event gratis schminkte. Die kleine Geschichte ging schnell viral. Selbst CNN wurde aufmerksam und berichtete. „Es geht mir nicht um das Makeup – ich kann auch ohne damit auskommen“, sagt Hana Sofia, „sondern darum, wie selten solch kleine menschliche Gesten gegenseitiger Hilfe geworden sind und wie wichtig sie aber sind.“ Azalia habe erst gar nicht lange darüber nachgedacht zu helfen. Es erschien ihr selbstverständlich.“ Die beiden Frauen wollen miteinander in Kontakt bleiben.

