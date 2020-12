Wenn Kinder ausziehen

20 Jahre sind junge Erwachsene in Luxemburg durchschnittlich alt, wenn sie ihr Elternhaus zum Studium oder zur Ausbildung verlassen. Es ist eine einschneidende Veränderung für Eltern und Kinder. Tragisch muss sie aber nicht sein.

Manchmal geht es verdammt schnell: Da hat man die Kinder gerade noch gewickelt, ihnen Bilderbücher vorgelesen, sie das erste Mal zur Schule gebracht, zum Sporttraining gefahren oder zur ersten Party, und plötzlich sind sie mit der Schule oder der Ausbildung fertig, packen ihre Sachen und ziehen aus. Zurück bleiben leere Zimmer und Eltern, die sich nicht nur ratlos fragen, wo denn die Zeit geblieben ist, sondern vielleicht sogar entsetzlich darunter leiden, dass die Familie räumlich auseinandergebrochen ist.

In der Psychologie gibt es einen Begriff, der beschreibt, wenn sich bei Eltern ein Gefühl von Trauer und Einsamkeit einstellt, nachdem ihre Kinder ausgezogen sind: Empty-Nest-Syndrom. Was weniger nach vorübergehendem Stimmungstief oder kurzzeitiger Wehmut klingt, sondern eher nach einer handfesten und längerfristigen Störung. Betroffen sein sollen vor allem Frauen ab 50, kurz vor oder mitten in den Wechseljahren. So steht es bei Wikipedia und in einigen Frauenzeitschriften. In Berlin hat eine betroffene Mutter sogar eine Selbsthilfegruppe, die „Empty-Nest-Moms“, gegründet. Kein Zweifel, es scheint tatsächlich ein Thema zu sein.

Ich mache mich also auf die Suche. Nach Eltern, die dieses Gefühl durchleben. Die leiden, weil ihre Kinder nicht mehr bei ihnen wohnen. Deren eigenes Wohlergehen durch den Auszug des Nachwuchses beschädigt wurde. Doch ich finde: niemanden. Keine hadernden Mütter, keine trauernden Väter. Stattdessen eine Menge Pragmatismus und sogar das Gefühl, eine ungewohnte Freiheit wiedergewonnen zu haben. „Es geht auch ohne“, höre ich. Oder: „Wir genießen unsere Zweisamkeit.“ Oder: „Ich habe jetzt viel mehr Zeit für mich.“ Bedauern? Fehlanzeige.

Ich gehöre selbst zu den Müttern, deren Nest gerade leergefegt wurde. Nachdem sich meine ältere Tochter vor zwei Jahren nach Berlin verabschiedet hat, ist nun auch die jüngere vor ein paar Wochen nach Heidelberg gezogen. Einen Tag, nachdem wir gemeinsam ihren Umzug in ein kleines Appartement erledigt und ihr geholfen hatten, das neue Zuhause einzurichten, haben mein Mann und ich ihr altes Zimmer in unserem Haus frisch gestrichen und neu möbliert. Meine Tochter hat geschluckt, als sie uns danach zum ersten Mal besuchte. Dass wir so schnell ihre Spuren beseitigen würden, damit hatte sie nicht gerechnet. Doch für uns war es keine Frage: Das Zimmer ist schön, es hat einen herrlichen Blick, bestens geeignet für das Corona-bedingte Homeoffice. Warum also ein halb leergeräumtes Zimmer mit zahlreichen Bilderschatten an den Wänden so lassen? Und sie darf schließlich das Zimmer noch immer benutzen, wenn sie zu Besuch ist.