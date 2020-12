Wenn nicht jetzt, wann dann?

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Debatten um die Pflegereform wieder angeheizt, aber nur kurzfristig. Anne-Marie Hanff, die Vorsitzende der nationalen Krankenpfleger-Vereinigung (ANIL) zum Stand der Dinge – und warum die anstehenden Feiertage ihr Sorgen bereiten.

Frau Hanff, Sie haben Ende November einen Termin beim Premier wahrgenommen, vorausgegangen war unter anderem ein offener Brief, in dem sie auf die Missstände im Pflegebereich während des ersten Lockdowns hingewiesen haben – zuvor hatten Sie bereits in einem Interview mit der revue (Ausgabe 43/2020) auf die schwierige Situation aufmerksam gemacht. Was ist Ihr Fazit?



Wir sind natürlich froh, dass wir unsere Anliegen vortragen durften. Xavier Bettel war sehr aufgeschlossen, das Gespräch sehr angenehm. Dennoch ist es traurig, dass wir auf vorher eingereichte Anfragen an ihn sowie an den Hochschulminister keine Antworten bekommen haben. Das zeigt leider, dass man wohl nur erst ernstgenommen wird, wenn man sich an die Öffentlichkeit wendet.

Nun soll aber endlich Bewegung in die Sache kommen. Das sind doch mal gute Nachrichten?



Ja, natürlich. Im Januar werden wir uns mit dem Premier sowie den zuständigen Ministerien treffen, um unsere Sorgen noch einmal vorzutragen. Wir hoffen aber, dass dann auch wirklich etwas passiert. Denn wenn nicht jetzt, wann dann? Hinzukommt, dass das Thema bereits lange vor der Pandemie diskutiert worden ist, doch bisher ist weder zur Ausbildung noch zur attraktiveren Gestaltung des Berufs etwas passiert. Seit mehr als 20 Jahren wird eine Reform des Pflegeberufs gefordert – und bis zur Pandemie ist das immer wieder von der Bildfläche verschwunden. Trotz Aufforderung der WHO im Jahr 2016, die Personalrekrutierung im Ausland bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren, und dass die Mitgliedsländer selbst mehr Pflegekräfte ausbilden sollen, ist hierzulande bisher kaum etwas passiert. Und die Sache mit der Ausbildung ist eine langfristige, es braucht Jahre, bis Resultate zu sehen sind.

Der Optimismus hält sich also in Grenzen?



Als der erste Lockdown ausgerufen wurde, waren wir, so schwierig die Situation auch war, guter Dinge, dass unsere Anliegen nun endlich Gehör finden werden. Die Menschen haben uns applaudiert, in den Medien wurde viel berichtet. Doch kurz danach war das Thema vom Tisch und die Rettung der Wirtschaft stand im Mittelpunkt des Tagesgeschehens. Dafür haben wir auch Verständnis, doch ohne genügend Pfleger, die kranke Menschen betreuen, wird es auch knapp mit den Angestellten hinter den Kassen werden. Zudem dürfte mittlerweile jedem bewusst sein, wie abhängig wir von den Nachbarländern sind, was das Pflegepersonal betrifft.

Wie hoch schätzen Sie denn das Risiko ein, dass in Luxemburg, wenn die Zahlen weiterhin steigen, nur mehr hierzulande ansässige Pfleger verfügbar sind?

Das ist schwer einzuschätzen, da dies auf politischer Ebene gehandhabt wird. Doch die Aussagen des Premierministers sind sehr schwammig, dabei wäre es gerade jetzt wichtig, transparent und aktiv zu kommunizieren.

Und wie sieht es derzeit auf dem Terrain aus, erhalten Sie viele Beschwerden von ihren Mitgliedern?



Viele Krankenpfleger sind erschöpft, körperlich und psychisch. Und die steigenden Zahlen bereiten vielen Kopfzerbrechen. Anfangs hatten viele noch gehofft, dass die Zahlen durch die strengeren Maßnahmen wieder abklingen, doch das Gegenteil ist der Fall. Gerade in der Langzeitpflege ist die Situation sehr angespannt. Die Pfleger müssen ertragen, dass Covid-infizierte Schützlinge nach ihrem Tod keinen würdevollen Abschied bekommen, sondern in Plastikbeutel gepackt und abtransportiert werden. Das ist eine enorme Belastung.

Die Arbeitsbedingungen, also Schichtarbeit und Stress, das schaffen viele einfach nicht bis zur Rente.

In dem offenen Brief der ANIL werden die Zustände in verschiedenen Altersheimen sogar mit jenen nach dem zweiten Weltkrieg verglichen.



Es gab in unterschiedlichen Institutionen die Anweisung, mit Covid-19 infizierte Bewohner in ihren Zimmern einzusperren. Im Fall einer Widersetzung wurde mit Verwarnungen gedroht. Niemand war auf eine solche Situation vorbereitet war, es gab einfach keine Richtlinien. Das ist auch keine Schuldzuweisung. Wie wir wissen, ändern sich wissenschaftliche Befunde recht schnell, und dies zieht nach sich, dass immer wieder neue Empfehlungen und Maßnahmen ausgesprochen werden. Für viele Mitarbeiter in der Langzeitpflege wie Altersheimen ist das aber, zusätzlich zur alltäglichen Arbeit, einfach zu viel. Und wenn man dann noch bedenkt, dass es gesetzlich erlaubt ist, dass eine Krankenpflegerin bei einer Nachtschicht für 100 Bewohner verantwortlich ist, da ist es schon verständlich, dass viele junge Menschen diese Verantwortung nicht tragen wollen und den Beruf verlassen möchten.

Beim Gesondheetsdesch, bei dem die ANIL auch involviert ist, werden diese Themen doch in Angriff genommen?



Ja, aber es gibt so viele unterschiedliche Baustellen. Da seit vielen Jahren nichts bezüglich einer Reform passiert ist, gibt es jetzt natürlich viel zu bereden und zu tun. Und da die einzelnen zuständigen Ministerien nichts im Alleingang entscheiden können, sondern vieles in Kooperation geplant werden muss, bleibt abzuwarten, was tatsächlich umgesetzt wird.

Wie könnte man denn nun vorgehen, um die Notlage zumindest ein bisschen abzubremsen?



Zum Beispiel könnte man jetzt mal anfangen auszurechnen, wie viele Krankenpfleger bis 2030 gebraucht werden, und wie man das erreichen kann, immerhin gehen 40 Prozent der jetzt noch Berufstätigen bis dann in Rente. Bei der Gestaltung der Reform müssen unbedingt die Bedeutung für und Umsetzung in der Praxis im Vordergrund stehen. Wir sehen daher den Lead beim Gesundheitsministerium.

Sie hatten in diesem Zusammenhang bereits im revue-Interview (Ausgabe 43/2020) vom Beruf der Infirmière pratique avancée gesprochen?



Genau. Es wäre wichtig, hierzulande den Beruf der „Infirmière pratique avancée“, wie es ihn auch in unseren Nachbarländern gibt, anzuerkennen. So könnte man bewirken, dass mehr ältere Krankenpfleger in der Kurz- und Langzeitpflege bleiben. Die Arbeitsbedingungen, also Schichtarbeit und Stress, das schaffen viele einfach nicht bis zur Rente. Mit diesem neuen Beruf gingen erfahrene Kräfte also nicht verloren, sondern könnten ihr Wissen weitergeben, Projekte umsetzen und Mitarbeiter in der Pflege von Menschen in komplexen Situationen begleiten. Diese Pflegeexperten müsste man über Jahre aufbauen. Dies setzt eine kritische Masse an Pflegenden mit einem Bachelorabschluss voraus.

Immer wieder gibt es Meldungen von Zusammenkünften in zwei- oder gar dreistelligem Zahlenbereich, bei denen teils auch noch die Maskenpflicht von

den Anwesenden ignoriert wurde. Wird man da nicht auch wütend?



Ja, das macht einen schon wütend. Einerseits sind viele bereits durch die täglichen Meldungen von hunderten Neuinfektionen gewöhnt, das stumpft ja auch irgendwo ab. Andererseits ist es schon rücksichtslos. Denn viele vergessen einfach, dass es jeden von uns treffen kann.

Was kann der normale Bürger tun, um jetzt das Pflegesystem zu entlasten?



Man sollte in Erwägung ziehen, an den Feiertagen nicht in der warmen Stube zu sitzen, sondern rauszugehen und etwa Waldspaziergänge mit den Besuchern zu machen. Und wenn man sich doch in der Wohnung trifft, die Maskenpflicht und die Distanzregeln zu befolgen. Dass das umständlich und gar nicht so einfach ist, ist auch uns klar. Aber wenn wir sichergehen wollen, dass die Pflege in Luxemburg jeden versorgen kann, ist dies unabdingbar!

Interview: Cheryl Cadamuro Foto: Philippe Reuter