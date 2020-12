„Wir sind nicht immun“

Was die Sorgfaltspflicht von Unternehmen in Menschenrechtsfragen angeht, prüft Luxemburg die Möglichkeit eines nationalen Gesetzes. Die Regierung will jedoch lieber eine EU-weite Regelung. Başak Bağlayan von der Uni Luxemburg erklärt die Sachlage.

Mit welcher Methode sind Sie bei Ihren Nachforschungen vorgegangen?



Ich analysierte alle vorhandenen Gesetzgebungen von den Bereichen Arbeit bis Umwelt über Themen wie Korruption, Steuergesetze oder Whistleblowing. Ich bereitete eine Umfrage vor und sendete sie zu den 30 größten Unternehmen in Luxemburg. Innerhalb einer Arbeitsgruppe berieten wir darüber, welche Firmen ausgewählt werden sollten. Davon antworteten 16 Unternehmen, vier von ihnen gaben an, dass sie die Fragen schwierig zu beantworten fänden oder nicht genug Zeit gehabt hätten. Zwölf füllten den Fragebogen aus, einige sehr detailliert und fügten sogar noch etwas hinzu. Außerdem führte ich bei einigen dieser Firmen Gespräche mit Verantwortlichen für Nachhaltigkeit oder Corporate Social Responsability. Darüber hinaus nahm ich Kontakt zu Mitgliedern der Zivilgesellschaft auf, die in diesem Dossier sehr aktiv sind. Alles in allem war es eine Mischung unterschiedlicher Recherchearten.

Welche Unternehmen haben Sie kontaktiert?



Für den Fragebogen, der Teil der Studie war, haben wir die größten Unternehmen anhand der Anzahl der Mitarbeiter ausgewählt. Staatliche Unternehmen beziehungsweise Firmen, die vom Staat kontrolliert werden, bezogen wir nicht in die Umfrage mit ein. So zum Beispiel die Post-Gruppe, der größte Arbeitgeber. In der Studie, die auf dem ersten Nationalen Aktionsplan „Unternehmen und Menschenrechte“ basiert, jedoch, kommen auch die staatlichen Betriebe vor. Ich wurde gefragt, warum ich nicht auch bestimmte Gesellschaften, die mutmaßlich wegen des Verstoßes in Verruf geraten sind, gefragt habe. Denen antwortete ich, dass es in der Umfrage im Rahmen der Studie darum ging, wie weit die Unternehmen in Bezug auf Menschenrechtsfragen fortgeschritten sind und nicht „schlechte“ Unternehmen zu benennen.

Was schließen Sie aus dem Ergebnis?



Die Studie wurde im Oktober 2019 abgeschlossen. Ich hoffe, dass sich seither bereits etwas verbessert hat. Denn über das Resultat kann man nicht wirklich stolz sein. Selbst unter den großen Unternehmen hierzulande fehlt es an Bewusstsein, was ihre Sorgfaltspflicht in Menschenrechtsfragen angeht. Das gilt aber nicht nur für luxemburgische Firmen. Eine internationale „Human Corporate Benchmark“-Untersuchung ergab, dass von den 200 größten Firmen weltweit 49 Prozent überhaupt keine Sorgfaltspflicht in Menschenrechtsfragen haben. Wir haben in Luxemburg einige Unternehmen, die sich sehr stark bemühen, ihre Verpflichtung bezüglich der Einhaltung der Menschenrechte zu erfüllen. Übrigens will ich die mittleren und kleineren Unternehmen nicht ausschließen. Auch sie tragen eine Verantwortung. Sie haben viel mehr Schwierigkeiten: Ihnen fehlen oft Ressourcen und sie benötigen mehr Anleitung und Informationen, um verantwortungsvolle Verfahren einzurichten. Größere Firmen haben eher das Knowhow und die finanziellen Möglichkeiten. Doch auch kleine Unternehmen sollten wissen, dass es sich letztendlich auszahlt, in Menschenrechte zu investieren. Langfristig zahlt sich das aus. Unternehmen, die dies tun, sind auf lange Sicht hin auch erfolgreicher und profitabler. Sie haben bessere Beziehungen zu ihren Kunden, ziehen leichter neue Arbeitskräfte an und ihr Ruf verbessert sich. Wie gesagt, zahlt es sich aus.

Um welche Art von Menschrechtsverletzungen geht es?



Wir haben häufig darüber diskutiert. Es gibt so gut wie kein Menschenrecht, das nicht davon betroffen sein kann. Das kann die gesamte Bandbreite sein, von Arbeitsrechten bis zum Umweltschutz. Wir haben gewisse Standards, die wir bereits voraussetzen. Diese besagen, dass zumindest die minimalen internationalen Standards eingehalten werden, wie sie zum Beispiel in der Internationalen Menschenrechtscharta ausgedrückt sind sowie die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit genannten. Sie decken das gesamte Spektrum ab. Es kommt aber auch auf den jeweiligen Sektor an und den damit verbundenen Typ von Menschenrechten. Im Bereich der Rohstoffförderung denkt man etwa an Umweltverschmutzung oder an die Umsiedlung von lokalen Bevölkerungen. Der Bereich der Informationstechnologie wiederum ist völlig anders. Bei ihm geht es vor allem um Datenschutz, das Recht auf Privatheit und Meinungsfreiheit. In besonders arbeitsintensiven Sektoren wie in der Textilindustrie stehen Gesundheit und Sicherheit sowie Kinderarbeit im Vordergrund. Bei den unterschiedlichen Arten von Firmen handelt es sich um unterschiedliche Menschenrechtsfragen.