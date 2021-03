Wissen to go

Wie macht man eigentlich einen Comic? Wie findet man eine Story? Auf was muss man achten? sind nur ein paar der Fragen, die in den Kursen beantwortet wurden. Die mussten wegen Covid-19 zwar rein virtuell ablaufen, das hatte aber auch Vorteile: „Auf digitalem Weg ist es einfacher, Termine zu finden, die jedem passen. Bei Präsenzmeetings ist das schon schwieriger“, so Serge Haan.

In einer zweiten Phase ging es dann ans Werk. Die Gruppen, bestehend aus je einem Künstler und zwei bis vier Doktoranden pro Geschichte, hatten zur Aufgabe, wissenschaftliche Themen auf zwei Seiten zu präsentieren. Eine große Herausforderung, wie Nicole Paschek sagt: „Forschungsgebiete sind ja sehr komplex, wir konnten nicht jedes einzelne Detail in den Geschichten bearbeiten, es ging mehr darum, die Faszination an der Wissenschaft zu vermitteln.“

Die Storys haben die Doktoranden selbst ausgearbeitet, teils aus Bereichen, in denen sie selbst forschen, teils aber auch aus mehreren Gebieten oder über allgemeinere Themen wie Klimawandel oder Frauen in der Forschung. Die Aufgabe der vier Künstler war es, die Ideen in Bilder zu packen. Viel Austausch war nötig, es wurde gefeilt, gekürzt und wieder überarbeitet. Drei Monate später standen die ersten Versionen, doch getan war die Arbeit noch nicht: „Die Postproduktion eines solchen Comics ist nicht zu unterschätzen“, so Nicole Paschek. Das Ganze in ein Format packen, Übersetzungen in drei weiteren Sprachen organisieren und die Koloration der Bände nahmen ebenfalls Zeit in Anspruch. Die Endversion wurde schließlich Ende Januar veröffentlicht, 10.000 Ausgaben gibt es, je 2.500 auf Luxemburgisch, Deutsch, Französisch und Englisch.

Die Hefte zu produzieren war die eine Sache, die andere war die Werbung. Wie bereits beim Vorgänger sollten die Science Comics bei Veranstaltungen, etwa dem „Festival de la BD“, den „Researchers Days“, der „Chercheurs à l‘école“ und dem „Science Festival“ vorgestellt werden. Durch die Pandemie gestaltet sich das schwieriger als bei der ersten Ausgabe, denn noch ist unklar, ob und wie die Festivals abgehalten werden. Über die sozialen Medien, Instagram und Facebook, versuchen die Organisatoren nun, ihre Zielgruppe zu erreichen. Um die Reichweite zu steigern, sind die Organisatoren auch offen für neue Ausstellungsstandorte: „Wir könnten uns vorstellen, die Comics in Supermärkten auszustellen, und auch an anderen Orten, die nicht mit Forschung in Berührung stehen. Wir wollen die Welt der Wissenschaften schließlich für jeden zugänglich machen“, da sind sich Nicole Paschek und Serge Haan einig.

Der Titel Band I verrät es bereits, Schluss mit den Comics ist noch lange nicht, ein Finanzierungsantrag für ein neues Comic wurde bereits beim „Luxembourg National Research Fund“ (FNR) eingereicht, der die beiden ersten Projekte mitfinanziert hat. An Ideen für neue Abenteuer mangelt es seitens der bisherigen Teilnehmer ebenfalls nicht. 2021 soll, wenn alles gut geht, Volume II in Planung gehen. Zamara und Yso dürfte es freuen, die beiden sind nämlich ziemlich wissbegierig.

Text: Cheryl Cadamuro

Fotos: Philippe Reuter (3), Université de Luxembourg (3)