„Wo es wehtut“

Die Médecins sans frontières (MSF) helfen in vielen Regionen weltweit. Mit einer neuen Kampagne will der Luxemburger Ableger der Hilfsorganisation Aufsehen erregen. Vor allem die Seenotrettung ist schwieriger geworden.

„Wir bekamen eine Nachricht über Funk“, erinnert sich Aoife Ní Mhurchú, eine aus dem irischen Cork stammende Krankenschwester von Médecins sans frontières. Die 46-Jährige erzählt in einem Doku-Video der Hilfsorganisation von der Rettungsaktion: „Eine Frau war bewusstlos. Sie atmete nicht. Mehr und mehr Menschen mussten reanimiert werden. Es herrschte völliges Chaos.“ Das Rettungsschiff der Organisation SOS Méditerranée, die mit MSF zusammenarbeitet, war den Schiffbrüchigen des Flüchtlingsbootes schnell zur Hilfe gekommen. „Die einen zogen Leute aus dem Wasser, andere halfen beim Wiederbeleben“, schildert Aoife Ní Mhurchú, was geschehen war. An diesem Tag retteten die Ärzte ohne Grenzen 60 Männer, elf Frauen und 22 Kinder. „36 Menschen waren wahrscheinlich gestorben. Sie waren auf der Überfahrt von Libyen ertrunken“, sagt die Krankenschwester. „Ich weiß, wovor sie fliehen. Ich arbeitete in Libyen und hörte ihre Berichte von Sklaverei, Zwangsprostitution und Vergewaltigungen. Ich versorgte die Wunden, Folgen von Misshandlungen und Folter. Und ich habe die schrecklichen Lebensbedingungen gesehen.“

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Stefan Kunzmann

Fotos: Médecins sans frontières