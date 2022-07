Yakuza: Like a Dragon – Neue Drachen braucht das Land

Ab und zu tut eine Frischzellenkur gut, auch wenn man dadurch Gefahr läuft, alte Fans zu verschrecken. Im Falle von „Yakuza: Like a Dragon“ wurden deswegen auch einige serientypische Elemente nicht angefasst.

Die Yakuza-Reihe ist eine besondere Erfolgsgeschichte und hat zu unzähligen Serienablegern geführt. Sechs Hauptspiele und das Prequel „Zero“, dazu die beiden Remakes „Kiwami“ und einige Spinoffs bilden zusammengerechnet ein enormes Portfolio an meist grandiosen bis einigen „nur“ guten Spielen. Im Vordergrund stand stets eine starke Story um den Hauptprotagonisten Kiryu Kazuma, bekannt als „der Drache von Dojima“. Dass da bei immer gleicher Rezeptur und gleichen Charakteren irgendwann Ermüdungserscheinungen auftreten, ist wohl verständlich. Deswegen haben Entwickler „Ryu Ga Gotoku Studio“ und Publisher Sega bei „Yakuza: Like a Dragon“ (YLaD) einiges an Veränderungen gewagt. Ob das am Ende aufgeht und der neue Wind sich nicht zu einem Sturm im Sake-Glas entwickelt, haben wir nun endlich getestet.

Erste große Veränderung: ein neuer Held. Ichiban Kasuga, ein junger Mann, der durch besondere Umstände bei der Yakuza landet, muss eine sehr schwere Entscheidung treffen. Aus Loyalität zu seinem Clan-Führer geht er trotz Unschuld für einen Mord in den Bau. Ganze 18 Jahre muss er absitzen, bis er wieder auf freien Fuß kommt und entsetzt feststellen muss, dass sein früherer Boss ihn hat fallenlassen. „Oh, oh!“ werden jetzt einige Serienfans denken, „solche oder ähnliche Storys gab es doch schon zur Genüge in der Franchise!“ Doch ihr könnt beruhigt sein, die Geschichte um den Neuling nimmt ganz andere Wege, als man zuerst denkt. Zudem ist den Entwicklern ein toller Charakter gelungen, dank dem man Kiryu nie wirklich vermisst.

Zweite große Veränderung: das Kampfsystem. Ging es bisher in der Serie immer actiongeladen in direkten Kämpfen zur Sache, werden die Auseinandersetzungen bei „YLaD“ in rundenbasierter Form bewältigt. So wie man das aus klassischen japanischen Rollenspielen kennt. Das Game nimmt übrigens sehr oft Referenz auf besagte Vorbilder, insbesondere die sehr bekannte Reihe „Dragon Quest“ dient als direktes Vorbild. Das führt oft zu unsagbar schrägen, aber unglaublich witzigen Situationen. Insgesamt ist der Humor in Ichibans Abenteuer sehr ausgeprägt. Das kennt man schon von der Reihe, allerdings ist dieses Markenzeichen noch einmal verstärkt worden. Ein Lacher jagt den nächsten, auf typisch japanische Art und Weise. Mal anzüglich, mal total trocken und schwarz, aber oft sehr skurril wird hier vermittelt, dass man das Spiel und vielleicht sogar das Leben an sich nicht immer so bierernst nehmen sollte.

Im Laufe der Kampagne lernt Ishiban weitere Haudegen kennen, die sich ihm anschließen. Bis zu drei Mitstreiter kann er mitnehmen, ein jeder davon kommt mit ganz eigenen Fähigkeiten und Attacken daher. Aber man kann die Klasse – bei „YLaD“ einfach als „Job“ betitelt – jederzeit ändern. Wird ein Heiler benötigt oder ein mächtiger „Tank“, der gut austeilt – einfach den benötigten Beruf einem der dazu fähigen Leute zuweisen. Das erfordert etwas Ausprobieren, bis man die richtige Balance gefunden hat, macht aber einen Großteil des Spielreizes aus. Neu ist auch das Ausrüstungssystem. Ganz wie in klassischen Rollenspielen kann man den Kämpfern Helm, Rüstung oder Stiefel anziehen, nur dass es in Ishibans Welt dann Käppi, Strickpullover oder Sneaker sein könnten. Die Idee, ein Rollenspieluniversum in die reale Welt zu projizieren, ist den Entwicklern unglaublich gut gelungen. Übrigens: Die teils abartigen Gegner sind der blühenden Fantasie des Protagonisten zuzuschreiben. Bereits als Kind hat er gerne „Dragon Quest“ gespielt und seitdem möchte er ein strahlender Held in noch strahlenderer Rüstung werden! Man merkt, wohin der Humor führt…